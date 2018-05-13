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Van'da kaçak içki, sigara ve hap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:35 | Son Güncelleme

VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, 52 şişe kaçak içki, 152 cinsel gücü artırıcı hap ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da kaçak içki, sigara ve hap operasyonu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, 52 şişe kaçak içki, 152 cinsel gücü artırıcı hap ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir tekel büfesine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, 52 şişe kaçak içki, 152 cinsel gücü artırıcı hap ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili E.O. ve S.O. gözaltına alındı.

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