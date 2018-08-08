Van'da, kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesine kaçak kazı yapmaya gelen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullanacakları malzemelere de el konuldu.

Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandama Karakol Komutanlığı ekipleri, İnköyü Mahallesi Altınsaç yolu yakınlarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelen bir aracı durdurdu. Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kazıda kullanacakları 1 metal arama dedektörü, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sondaj arama makinesi, 19 pil ve 3 çeşitli kazı malzemesine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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