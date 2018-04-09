Van’da kaçak sigara operasyonu: 12 gözaltı

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli minibüs içerisinde bulunan kamyon filtrelerinin arasına zulalanmış vaziyette 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Aynı noktada başka bir şüpheli minibüste ise aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Özalp, Gevaş ve Başkale ilçelerinde de bin 858 paket kaçak sigara olmak üzere toplam 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylar hakkında 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi.