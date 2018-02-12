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Van’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin yol emniyet kontrol ve arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin yol emniyet kontrol ve arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol emniyet kontrol faaliyeti esnasında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Yoldöndü, Alpaslan ve Yukarı Gülderen bölgelerinde de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 10 paket olmak üzere toplamda 13 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.

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