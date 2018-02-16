Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Eski Camii Mahallesi’nde 2 bin paket, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde 2 bin paket ve Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi’nde ise 6 bin 500 paket olmak üzere toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen V.A., C.A. ve D.K. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.