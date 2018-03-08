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Van’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekiplerince yapılan iki ayrı çalışma sonucunda bin 39 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol emniyet kontrol ve operasyon faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Van’da jandarma ekiplerince yapılan iki ayrı çalışma sonucunda bin 39 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol emniyet kontrol ve operasyon faaliyetleri aralıksız devam ediyor. İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Saray-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, İran plakalı bir araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan arama neticesinde, aracın bagaj kısmındaki LPG tankının altına gizlenmiş 639 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli araçta yapılan aramada ise, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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