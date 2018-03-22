Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 6 adet çuval içerisinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.G ve R.K isimli şahıslar hakkında ise tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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