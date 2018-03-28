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Van’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplam 26 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi’nde 4 bin, Tuşba ilçesi Kömürcüler Sitesi civarında bin 950 ve İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde ise 20 bin 500 paket olmak üzere toplam 26 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgisi olduğu tespit edilen F.B., H.G., M.Ç.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplam 26 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi’nde 4 bin, Tuşba ilçesi Kömürcüler Sitesi civarında bin 950 ve İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde ise 20 bin 500 paket olmak üzere toplam 26 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.
Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgisi olduğu tespit edilen F.B., H.G., M.Ç. ve S.P. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara operasyonu

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