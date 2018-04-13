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Van’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, M.A. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara operasyonu

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