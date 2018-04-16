Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 16 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, L.B. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.