Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özalp karayolu üzerinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olduğu belirlenen U.E. isimli şahıs ise tutuklandı.