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Van’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erciş karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erciş karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir kişi ise tutuklandı.

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara operasyonu

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