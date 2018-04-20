Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erciş karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir kişi ise tutuklandı.
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