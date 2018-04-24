Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın İpekyolu, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ve Gevaş ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 762 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen yol emniyet ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesinde bir aracın LPG tankı içerisine zulalanmış vaziyette bin 62 paket, Saray, Muradiye ve Özalp ilçelerinde ise 3 bin 550 paket, Muradiye ilçesinde 6 bin 200 paket, Çaldıran ilçesinde 3 bin 450 paket, Gevaş ilçesinde 3 bin 500 paket ve Gürpınar ilçesinde ise 2 bin paket olmak üzere toplam 19.762 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şahıs ise gözaltına alındı.
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