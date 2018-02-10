Van’da kaçakçılık operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan arama sonucu 5 tabanca, 9 adet şarjör ile 78 adet fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 9 Şubat 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinden bulunan bir ikamette aramanın yapıldığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, 2 adet Glock marka tabanca, 1 adet Ruger marka tabanca,1 adet Warther marka tabanca, 9 adet şarjör ile 78 adet fişek ele geçirildi. Olayın şüphelisi M.E. yakalanarak gözaltına alınmış ve 10 Şubat 2018 günü hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevki sağlanacaktır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.