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Van’da kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara, tarım ve hayvan ilacıyla güneş gözlüğü ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Van’da kaçakçılık operasyonu

Van’ın Özalp ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara, tarım ve hayvan ilacıyla güneş gözlüğü ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada; 10 bin paket kaçak sigara, bin 200 adet şişe tarım ilacı olduğu değerlendirilen sıvı, 8 bin adet hayvansal hap ve 2 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerle ilgili olarak gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli şahsın, adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Van’da kaçakçılık operasyonu

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