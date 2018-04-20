Van’da kafes avcılarına operasyon

Van’ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 13 kafes avcısına toplam 21 bin 502 TL idari para cezası verilirken, 35 bin 50 TL de tazminat bedeli talep edildi.

Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince keklik avcılarına yönelik çalışma yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, 13 kişi hakkında işlem yapılırken, 73 adet kınalı keklik, çok sayıda kafes ve tuzaklama malzemesine de el konuldi.

Kafes avcılığı yapan 13 kafes avcısına Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 21 bin 502 TL idari para cezası verilirken, 35 bin 50 TL de tazminat bedeli talep edildi.

El konulan 73 adet kınalı keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere tedavi altına alınırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.