Van’da kafes avcılarına operasyon

Van’ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 13 kafes avcısına toplam 21 bin 502 TL idari para cezası verilirken, 35 bin 50 TL de tazminat bedeli talep edildi.
Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince keklik avcılarına yönelik çalışma yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, 13 kişi hakkında işlem yapılırken, 73 adet kınalı keklik, çok sayıda kafes ve tuzaklama malzemesine de el konuldi.
Kafes avcılığı yapan 13 kafes avcısına Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 21 bin 502 TL idari para cezası verilirken, 35 bin 50 TL de tazminat bedeli talep edildi.
El konulan 73 adet kınalı keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere tedavi altına alınırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! CHP tarih verdi!
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Avusturya'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama: İzin vermeyeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Herkesin içinde ilişkiye girdiler
Gece gerdanlık, gündüz seyranlık
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum