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Van'da kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, PKK terör örgütüne ait kara gömülü 7 sığınak tespit edildi.

Van'da kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, PKK terör örgütüne ait kara gömülü 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, patlayıcı yapımında kullanılan tüp, elektronik eşya, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlara operasyon düzenledi. Jandarmanın düzenlediği 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, yapılan arazi arama, tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait 7 sığınak tespit edildi. Kara gömülü sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogralıklık 16 tüp, 352 pil, 68 rulo bant,8 rulo koli bandı, 1 tel makası, 1 çift eldiven, 700 kilogram un,175 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 275 kilogram kuru bakliyat, 105 kilogram makarna , 50 paket hazır çorba ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontorüllü bir şekilde imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulunduVan'da kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulunduVan'da kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulunduVan'da kara gömülü PKK'ya ait 7 sığınak bulundu

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