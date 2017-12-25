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Van'da karda mahsur kalanların imdadına belediye ve sağlık ekipleri yetişti

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 19:09 | Son Güncelleme 9 saat önce

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın ilçelerinde kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.Van'ın Çaldıran, Çatak, Saray, Muradiye, Bahçesaray, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, çok sayıda yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yollara açık tutmak için büyük mücadele veriyor. Ekipler ayrıca, yollarda mahsur kalanları da kurtardı. Ekipler, Gürpınar ilçesi Koçgüden mahallesinde dün gece saat 02.00 sıralarında yol açma çalışması yaparak hasta olan vatandaşa ambulans ulaşmasını sağladı. Çaldıran ilçesinde karda mahsur kalan askeri araç, Saray ilçesinin Turan Mahallesi'nde yolda kalan öğretmenler ile Başkale'de yoldan çıkan ambulans ve çok sayıda araç, ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın ekili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

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