Van’da kavga: 7 yaralı

Van’da bir grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Fakiye Teyran Parkı önünde meydana geldi. Bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Sinan Tartan, Vedat Tartan, Tahir Teke, Orhan Bulut, Aydın Tartan, Faik Tartan ve Cemal Tartan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Lokman Hekim Hastanelerine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.