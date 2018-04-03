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Van'da kaybolan 8 yaşındaki Berhan ölü bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kaybolan ve ailesinin haber vermesi üzerine UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerince aranan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın bugün sabah saatlerinde, hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında cansız bedeni bulundu.

VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kaybolan ve ailesinin haber vermesi üzerine UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerince aranan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın bugün sabah saatlerinde, hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında cansız bedeni bulundu.

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