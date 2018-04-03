Van'da kaybolan 8 yaşındaki Berhan ölü bulundu (2)

VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kaybolan ve ailesinin haber vermesi üzerine UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerince aranan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın bugün sabah saatlerinde, hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında cansız bedeni bulundu.
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