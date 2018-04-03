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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 01:51 | Son Güncelleme

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu.

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan’ı aramaya başladı. Jandarma, UMKE ve AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi çocuğun evinin yakınlarını ve dağlık arazide arama yaparken, polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran Kanalında arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince çocuğun arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
6 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
10 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
11 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
12 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
13 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
14 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
16 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
20 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
21 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
22 / 22

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van’da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi
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