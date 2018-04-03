Van’da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan’ı aramaya başladı. Jandarma, UMKE ve AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi çocuğun evinin yakınları ve dağlık arazide, polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran kanalında arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince arama çalışmalarına ara verildi. Sabahın erken saatlerinde UMKE, AFAD, jandarma ve polis dalgıçları aynı bölgede yaptıkları aramada, evlerine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kanal içerisinde çocuğun cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesiyle sudan çıkarılan Berhan’ın cenazesi detaylı otopsi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tahkikatın devam ettiği belirtildi.