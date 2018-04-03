Van’da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk dün akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan’ı aramaya başladı. Dalgıçların yaptığı aramada evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu. Olay yerindeki inceleme devam ediyor.
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum