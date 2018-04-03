Van’da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk dün akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan’ı aramaya başladı. Dalgıçların yaptığı aramada evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu. Olay yerindeki inceleme devam ediyor.