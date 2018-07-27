Van'da köpeği çuvala koyup, telle bağlayarak çöpe attılar

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da çuvala konulup, telle bağlanarak çöp konteynerine atılan köpek bulundu. İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından bulunup kurtarılan köpek, tedaviye alındı.
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolunda çöp konteynerinde çuvala konulup, telle bağlanan bir köpek buldu. Köpek, ekipler tarafından belediyenin hayvan ambulansı ile hemen barınağa götürülerek tedaviye alındı. İlk bulgulara göre, köpeğin işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Veteriner hekim Ömer Selçin, köpeğin gerekli tedavilerinin yapıldığını belirterek şöyle konuştu:
"Köpeğin korku durumu var. İnsanlara karşı sevgisi var ama gördüğü işkence dolayısıyla sürekli köşelere kaçmaya çalışıyor. Boynunu telle bağlayıp torbaya bırakmışlar. Bu bir işkencedir. Biz köpeğin genel bakımını yaptık ve yaşadığı travma dışında şu anda durumu iyi. Bunu yapanların bir an önce ortaya çıkarılıp, cezasının verilmesi gerekiyor."
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