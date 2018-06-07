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Van'da mahalle muhtarı silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi Muhtarı Mustafa Güner (45) Esenyamaç Mahallesi kırsalında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Van'da mahalle muhtarı silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi Muhtarı Mustafa Güner (45) Esenyamaç Mahallesi kırsalında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
İlçeye bağlı Ilıcak Mahallesinde muhtarlık yapan 6 çocuk babası Mustafa Güner, Esenyamaç Mahallesi kırsalında ölü bulundu. Silahlı vurulduğu belirlenen Güner'in cenazesi otopsi için Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Van'da mahalle muhtarı silahla vurulmuş olarak ölü bulunduVan'da mahalle muhtarı silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

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