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Van’da mera kavgası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Aşağı Akçaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Özalp ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Aşağı Akçaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada A.T. (54) ile K.O. (35) yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesine getirilirken yolda hayatını kaybetti.
2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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