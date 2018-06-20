Van'da metruk binada silah ve mühimmat ele geçirildi

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda, metruk bir binada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik, Merkez İpekyolu ilçesi'nin Hacıbekir Mahallesi'ndeki metruk bir binada silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, binada yapılan aramalarda,1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah, 17 bixi fişeği, 1 kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 5 kalaşnikof fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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