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Van'da minibüste 85 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da bulunduğu aramada, aracın içerisine zulalanmış, 84 paket halinde 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturuc ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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