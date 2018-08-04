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Van'da minibüsün tabanından 48.5 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

VAN'da polisin bir minibüste yaptığı aramada 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da minibüsün tabanından 48.5 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir minibüste yaptığı aramada 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine 34 KL 5276 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, minibüsün tabanı içerisine gizlenen 94 paket halinde 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Van'da minibüsün tabanından 48.5 kilo eroin çıktıVan'da minibüsün tabanından 48.5 kilo eroin çıktı

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