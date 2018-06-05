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Van'da molotof kokteylleri, tabanca ve fişekler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çaldıran ilçesindeki evde yapılan aramada molotof kokteyli, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Van'da molotof kokteylleri, tabanca ve fişekler ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çaldıran ilçesindeki evde yapılan aramada molotof kokteyli, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2 Haziran'da Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce bir ikamet ve müştemilatında yapılan aramada 9 molotof kokteyli, 1 kurusıkı tabanca ve 99 fişek ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatla ilgili gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da molotof kokteylleri, tabanca ve fişekler ele geçirildi

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