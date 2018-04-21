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Van’da nisan karı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerinde ilkbahar ayına hazırlanan vatandaşlar, bu sabah güne karla uyandı.Özalp ilçesinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan Emek Mahallesi sakinleri, güne kar sürprizi ile uyandı.

Van’ın Özalp, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerinde ilkbahar ayına hazırlanan vatandaşlar, bu sabah güne karla uyandı.
Özalp ilçesinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan Emek Mahallesi sakinleri, güne kar sürprizi ile uyandı. Yaklaşık 3 santime ulaşan kar yağışından dolayı her taraf beyaza bürünürken, en çok kar yağışına çocuklar sevindi.
Öte yandan kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 2973 rakımlı Karapet Geçidi’nde de etkili oldu. Sürücüler, zaman zaman sıkıntı yaşarken, kar yağışını cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Kar yağışının etkili olduğu diğer bir ilçe ise Van merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran. Vatandaşlar güne kar yağışı ile uyanırken, araçlarının üzerindeki karlara bugünün tarihini yazıp fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Van’da nisan karı

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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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Van’da nisan karı

Van’da nisan karı
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