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Van’da nisan karı etkili oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ve Özalp ilçelerinde iki günden buyana yağan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.Doğu Anadolu Bölgesinde 2 günden buyana etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Van’ın Bahçesaray ve Özalp ilçelerinde iki günden buyana yağan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde 2 günden buyana etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van merkezde belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 2973 rakımlı Karapet Geçidi’nde de etkili olurken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. 1 Nisanda zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle, sürücüler araçlarına yaz lastiği taktı. Bahçesaray merkezde yağmur yağarken, Karapet Geçidi’nde etkili olan kar yarısından dolayı zincir takan sürücüler yoluna devam ederken, zincirsiz olanlar ise uzun süre yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu kardan temizlenmesiyle yollarına devam ettiler.
Öte yandan Özalpilçesinde 7 kilometre uzaklıkta bulunanEmek Mahallesi’nde ise yaklaşık 5 santime ulaşan kar yağışından dolayı her taraf beyaza büründü.

Van’da nisan karı etkili oluyor

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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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Van’da nisan karı etkili oluyor

Van’da nisan karı etkili oluyor
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