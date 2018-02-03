Van’da park halindeki kamyonette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından park halindeki bir kamyonette yapılan aramada 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.E. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca serbest kaldığı belirtildi.
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum