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Van’da park halindeki kamyonette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 17:55 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından park halindeki bir kamyonette yapılan aramada 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da park halindeki kamyonette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından park halindeki bir kamyonette yapılan aramada 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.E. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca serbest kaldığı belirtildi.

Van’da park halindeki kamyonette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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