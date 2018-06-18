Van'da PKK-KCK operasyonu: 19 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, PKK-KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 19 kişinin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat şubeleri ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital malzemeler ele geçirilirken, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
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