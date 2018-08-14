Van'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'da, terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemlerinin yıldönümünde yasa dışı eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıldönümünü bahane ederek eylem düzenleyeceği belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerine taş, molotof kakteyli, EYP, havai fişek atacağı, yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi
Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı
Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum