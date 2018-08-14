HABER

Van'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

VAN'da, terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemlerinin yıldönümünde yasa dışı eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'da, terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemlerinin yıldönümünde yasa dışı eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
​Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıldönümünü bahane ederek eylem düzenleyeceği belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerine taş, molotof kakteyli, EYP, havai fişek atacağı, yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Kaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlarKaybettiğini sandığı 1500 lirayı, cebinden almışlar
Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandıCezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.