Van'da PKK'dan patlayıcı tuzağı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı, emniyete ait zırhlı aracın geçisi sırasında infilak etti. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, zırhlı araç hasar gördü.
Olay, Çaldıran ilçesi Termal Kayak tesisleri yolu üzerinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Emniyete ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, can kaybı ve yaralanma olmazken, zırhlı araçta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
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