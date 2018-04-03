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Van’da PKK/KCK operasyonu; 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösteren, ayrıca çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan 17 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösteren, ayrıca çeşitli dosyalardan yakalama kararı bulunan 17 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlene operasyonda şahıslardan 12’si yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve HDP İpekyolu ilçe binasında yapılan aramalarda çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Tahkimatın devam ettiği belirtildi.

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