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Van'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonu düzenledi. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

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Van'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltıVan'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

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