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Van'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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