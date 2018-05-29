Van'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

