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Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, 4 sığınak ile barınak tespit edilerek, imha edildi.

Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'ın Çaldıran ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, 4 sığınak ile barınak tespit edilerek, imha edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Çaldıran'ın Osmanlı ve Dereköy kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Er Osman Gevrek' operasyonu başlatıldı. Teröristlerin barınma alanlarına düzenlenen operasyonda, 4 sığınak ve barınak tespit edilerek, imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildiVan'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildiVan'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildiVan'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

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