Van'da, PKK'lıların menfeze yerleştirdiği patlayıcı düzeneği imha edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin bir menfeze yerleştirdiği uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç kırsalında 'Şehit Jandarma Er Nazim Yavuz' operasyonu düzenledi. Operasyonda, PKK'lı terörislerin Aşağı Çaldıran, Oğulveren yolunda bir menfeze el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra, uzaktan kumandalı hazırlanmış patlayıcı düzeneğini konrollü imha etti. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
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