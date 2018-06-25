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Van'da PKK'nın hain tuzağını, jandarma engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 00:46 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yol ayrımına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Van'da PKK'nın hain tuzağını, jandarma engelledi

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yol ayrımına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için tedbir alan jandarma ekipleri tarafından fark edilerek imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seçimler nedeniyle özellikle oy sandıklarının taşınacağı güzergah boyunca aldığı önlemler sırasında Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi yol ayrımında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı fark etti. Seçim gününü kana bulamak isteyen PKK'lı teröristler tarafından mutfak tüfüne bağlanan 20 kilogram patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi. Yolda büyük hasadrın meydana geldiğini belirten Van Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mutfak tüpleri kullanılarak 200 kg patlayıcıyla hazırlanan ve seçim sandıklarının dönüş güzergahına yerleştirilen EYP düzeneği, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilirken, patlama sonucu düzeneğin kurulduğu karayolunda büyük çapta hasar meydana gelmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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