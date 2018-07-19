Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi. Erciş ilçesine bağlı Taşkapı Mahallesi kırsal alanında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay.Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü,150 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 el bombası, örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

