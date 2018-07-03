Van’da PKK’nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 çoban yaralandı

MURADİYE(Van), (DHA)- VAN’ın Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi’nde PKK terör örgütü tarafından araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu koyunlarını otlatan Harun Beyazsaç (23) yaralandı.

Olay, Muradiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Devetaş Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahallede koyunlarını otlayan Harun Beyazsaç, PKK terör örgütü tarafından araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyazsaç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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