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Van'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınakta uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ile 3,5 kilo eroin ele geçirildi.

Van'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınakta uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ile 3,5 kilo eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 AK-47 kalaşnikof marka silah, bu silaha ait şarjör, 150 fişek ve 3,5 kilo eroin ele geçirildi.

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Van'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi

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