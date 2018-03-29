Van'da şiddetli rüzgardan okulun çatısı uçtu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN ve çevresinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gürpınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun çatısının uçmasına neden oldu. Çatının, öğrencilerin derste olduğu sırada uçması, olumsuzluk yaşanmasını önlerken, okula gelen itfaiye ekipleri önlem aldı. Gürpınar'da, dün gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırarak, sürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki 8 derslikli, 153 öğrencisi bulunan Atatürk İlkokulu'nun çatısı uçtu. Çatı, okul bahçesine büyük gürültüyle düşerken, ihbarla olay yerine Gürpınar ve Gevaş belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin çatıda önlem aldığı sırada, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler, bir süre bahçeye çıkarılmadı.
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