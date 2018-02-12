Van’da sigara kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde ve İpekyolu ilçesi İskele Mahallesi’nde yapılan iki ayrı çalışma sonucunda toplam 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.S., S.S. ve S.S. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.