HABER

Van'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

VAN'da, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı.

Van'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı.
Olay,saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi'ndeki Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde taş, sopa ve bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı. Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanalere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı. Kavga ile ilglii soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Van'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandıVan'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandıVan'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandıVan'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

ATAK helikopteri tanıtıldı

ATAK helikopteri tanıtıldı

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.