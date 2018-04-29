Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen, Van ve Bursa İl Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle koordineli olarak düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Şevket Aybar’ adı verilen PKK'ya yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av silahı ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış dijital meteryaller ele geçirildi. Van’ın Başkele ilçesi merkezli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Van ve Bursa il Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle koordineli terör operasyonu düzenlendi. ‘Şehit Jandarma Er Şevket Aybar’ adı verilen operasyonunda, PKK’nın şehir yapılanması çökertildi. Polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı KCK operasyonunda,14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 15 cep telefonu, 11 sim kartı, 4 hafıza kartı, 2 CD, 7 video kaseti, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif meteryaller ele geçirildi.

